İki sanatçı, iki tutkulu yürek! Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun eserleri sergilendi

Sanata ve Anadolu’ya tutkun iki yürek, iki büyük sanatçı Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu... Başkentte Kültür Yolu Festivali kapsamında iki sanatçının yaşamı ve eserleri Mustafa Ayaz Müzesi’nde sergilendi. En ünlü eserlerin yanı sıra iki sanatçının mektupları da sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Yayınlanma:

İki tutkulu yürek, iki büyük sanatçı.... Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu. İki sanatçının yaşamı ve eserleri, Ankara'da Mustafa Ayaz Müzesi'nde sergilendi.

16 şehirde yapılan Kültür Yolu Festivali, başkent Ankara’da devam ediyor.

Yalnızca sanata değil, Anadolu'ya da tutkundu Bedri Rahmi... Bu yüzden onun eserlerinde Anadolu'nun en güzel motiflerine ulaşmak mümkün.

Festival kapsamında düzenlenen sergide Karadut, Mavi Balık, Karagöz’ün Gemisi gibi en ünlü eserler yer aldı. Bunların yanı sıra Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu’nun mektuplaşmaları de sergilendi.

Sergiyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da inceledi.

18 Eylül günü son yolculuğuna uğurlanan ressam Mustafa Ayaz’ın müzesinde bu etkinliğin düzenlenmesi de yüreklere dokundu.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandıMetin Arolat son yolculuğuna uğurlandıKültür Sanat
ankara Türkiye Kültür Yolu Festivalleri
Benzer Videolar
Aşık Veysel türküleri Latin Amerika'da Aşık Veysel türküleri Latin Amerika'da
Suna Kan son yolculuğuna uğurlandı Suna Kan son yolculuğuna uğurlandı
Sihirli Pabuçlar Bale Okulu 45. yılını kutladı Sihirli Pabuçlar Bale Okulu 45. yılını kutladı
"Sanatçı Anadolu’dan yanaysa kıymetli" "Sanatçı Anadolu’dan yanaysa kıymetli"
Asiye Dinçsoy da Türkiye'yi karaladı Asiye Dinçsoy da Türkiye'yi karaladı
Atatürk'ün "Türk nedir?" sorusuna verdiği cevap duygulandırdı Atatürk'ün "Türk nedir?" sorusuna verdiği cevap duygulandırdı
Cumhuriyet'in 100. yılına özel animasyon Cumhuriyet'in 100. yılına özel animasyon
“Bir Destandır Çanakkale” oyunu büyük ilgi görüyor “Bir Destandır Çanakkale” oyunu büyük ilgi görüyor
Aşık Veysel vefatının 50. yılında anıldı Aşık Veysel vefatının 50. yılında anıldı
Uluslararası Direniş Film Festivali Uluslararası Direniş Film Festivali
Devlet Tiyatroları depremzedelerin yanında Devlet Tiyatroları depremzedelerin yanında
USMER ve Teori Dergisi Asya'da Devlet Teorisini masaya yatırdı USMER ve Teori Dergisi Asya'da Devlet Teorisini masaya yatırdı
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne inceleme
Polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Erdoğan'dan ABD'deki seçimlerle ilgili açıklama
Şehit polis Şeyda Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Hizbullah Komutanları Beyrut’ta son yolculuklarına uğurlandı
Bursa'da uçak kazası
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar! İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar!
9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek 9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek
Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait? Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait?
İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti! İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi