İki sanatçı, iki tutkulu yürek! Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun eserleri sergilendi

İki tutkulu yürek, iki büyük sanatçı.... Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu. İki sanatçının yaşamı ve eserleri, Ankara'da Mustafa Ayaz Müzesi'nde sergilendi.

16 şehirde yapılan Kültür Yolu Festivali, başkent Ankara’da devam ediyor.

Yalnızca sanata değil, Anadolu'ya da tutkundu Bedri Rahmi... Bu yüzden onun eserlerinde Anadolu'nun en güzel motiflerine ulaşmak mümkün.

Festival kapsamında düzenlenen sergide Karadut, Mavi Balık, Karagöz’ün Gemisi gibi en ünlü eserler yer aldı. Bunların yanı sıra Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu’nun mektuplaşmaları de sergilendi.

Sergiyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da inceledi.

18 Eylül günü son yolculuğuna uğurlanan ressam Mustafa Ayaz’ın müzesinde bu etkinliğin düzenlenmesi de yüreklere dokundu.