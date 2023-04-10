Cumhuriyet'in 100. yılına özel animasyon: Mannu Çanakkale'de

Animasyon film kahramanı Mannu ve dostlarının Çanakkale'de yaşadığı maceraları anlatan 'Mannu Çanakkale'de' filminin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Filme çocukların ilgisi yoğun oldu. Animasyon filmi 14 Nisan’da minik izleyicileriyle buluşacak.

TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de” animasyon filminin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Cumhuriyet’in 100. yılında Çanakkale Zaferi”ni izleyiciye aktaracak olan filmin galasına, çocukların ilgisi yoğun oldu.

Galada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin film sektöründe son yıllarda yakaladığı başarıya dikkat çekti.





Sevimli bir koala olan Mannu’nun, Avustralya’dan Çanakkale’ye uzanan macera dolu eğlenceli serüveni, 14 Nisan’da minik izleyicilerle buluşacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı’nın da desteklediği film; çocuklara kültür, tarih bilinci ve hayvan sevgisi gibi konuları aşılamayı amaçlıyor.