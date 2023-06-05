Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu: "Sanatçı Anadolu’dan yanaysa kıymetli"

Türk oyuncularının uluslararası arenada Türkiye’yi karalayan ifadeler kullanması, vatansever aydınlardan tepki çekiyor. Sanatçı Tuluyhan Uğurlu, konuyu Ulusal Kanal'da Şule Perinçek'in sunduğu Yeni Ufuklar programında değerlendirdi. Uğurlu, "Sanatçının tavrı Anadolu'dan yanaysa kıymetlidir" dedi.

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Uluslararası ödül törenlerinde Türkiye'yi karalamaya yönelik açıklamaları, Sanatçı Tuluyhan Uğurlu Şule Perinçek'in sunduğu Yeni Ufuklar programında değerlendirdi.

Ünlü Piyanist Tuluyhan Uğurlu yapılan konuşmaların Türkiye’den yana olmadığını ifade ederek, “sanatçının tavrı Anadolu’dan yanaysa kıymetlidir” dedi.

Sanatçının rolüne vurgu yapan Uğurlu, “Anadolu bilincine sahip insanlar yetiştirmeliyiz” dedi ve Türkiye’yi karalamaya yönelik tavrı da eleştirdi.

Sanatçı olmanın temelini anlatan Uğurlu “Sanatçı vatanını en çok sevendir” dedi.

Cannes Film Festivali’nde ödül alan Merve Dizdar yaptığın konuşmasında “Yaşadığım coğrafya sebebiyle…” diyerek Türkiye’yi karalayan ifadeler kullanmıştı.

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