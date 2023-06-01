Asiye Dinçsoy "Karanlık günler" dedi: Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödülü kaptı

Ulusalararası sanat ödüllerine katılan Türk oyuncuların Türkiye’yi kötüleme ve karalama girişimleri sürüyor.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Bilge Olgaç Başarı Ödülü” verilen oyuncu Asiye Dinçsoy, seçim sonuçlarını işaret ederek ‘karanlık günler’ söyleminde bulundu.

Cumhur İttifakı'na oy veren kadınlar için "Karanlık günlere 'evet' diyen kız kardeşlerim, bir gün bize ihtiyacınız olursa burada olacağız” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Asiye Dinçsoy daha önce PKK'nın propaganda filmi olan Bahoz’da da başrolü oynamıştı.

Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verilen Merve Dizdar da benzer bir konuşma yaparak Türkiye’yi kötülemiş ve tepkileri üzerine çekmişti.