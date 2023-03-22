Aşık Veysel vefatının 50. yılında anıldı

Türk Halk Edebiyatında belki de Yunus’tan sonra bu kadar az kelimeyle bu kadar çok şeyi anlatan başka bir şair bulmak zor. Bu kadim topraklardan bir Âşık Veysel geldi geçti ama ne kendisi ne de söze geldiği eserleri unutulmayacak.



Anadolu Âşık geleneğinin en önemli halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu, aramızdan ayrılışının 50’nci yılında memleketinde yâd edildi.



Sivas’ın Şarkışla İlçesine bağlı Sivrialan Köyündeki mezarı başında anma programı yapıldı. Programa, Âşık Veysel’in torunları, kızı ve akrabalarının yanı sıra kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda yurttaş katıldı.



Sazıyla sözüyle milletinin insanı Şatıroğlu’nun mezarı, karanfillerle donatıldı. Programın ardından Âşık Veysel adına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.



Köyde müzeye dönüştürülen evi de ziyaret edildi. Ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sanatçılar, müzedeki salonda Âşık Veysel'in türkülerini seslendirdi.



Gönül gözüyle gören Büyük Usta, 78 yaşında göçtü dünyadan ama ardından da gidilecek uzun ince bir yol bıraktı.



Vatanı ve milletine son derece bağlı olan halk ozanı şiirlerinde, milli birlik vurgusunu sıkça işledi. Vatan ve toprak sevgisi, çalışmak, birlik ve beraberlik, dürüstlük, sevgi, aşk gibi konular şiir ve türkülerinin ana konularını oluşturdu.



Büyük halk ozanı, Anadolu bilgeliğini bütün yönleriyle kendinde toplamış. Bin yıllardır bu topraklarda yol alan geleneği, kopmaz bağlarla Cumhuriyet devrimlerine bağlayan bir aydın Âşık… Erdemli sözlerinin, kavruk sesinin göğümüzdeki yankısı sürüyor, sürecek. Nesillere yol açmaya devam edecek.