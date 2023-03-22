MSB açıkladı: Askerlik işlemleri artık tek noktada

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik işlemleriyle ilgili dikkat çeken bir duyuruda bulundu. e-Devlet üzerinden hizmete sunulan 'Askerliğim' bütünleşik hizmeti sayesinde artık askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecek.

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MSB, askerlikle ilgili iş ve işlemlerin dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilmesine imkan sağlayan 'Askerliğim' bütünleşik hizmetinin, e-Devlet'ten hizmete sunulduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerliğim' bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı üzerinden hizmete sunulmuştur.” Denildi. Bu doğrultuda ise atılacak adımlar şu şekilde:

Vatandaşlar e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecek.. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecek.

Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerden terhis olmuş vatandaşlara kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecek.

# zorunlu askerlik # msb

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