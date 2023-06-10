Sihirli Pabuçlar Bale Okulu 45. yılını kutladı: Dans gösterileri tam not aldı

Bale sanatçısı Günnur Bayburt’un 1978 yılında kurduğu Sihirli Pabuçlar Bale Okulu’nun 45. yıldönümü, Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen bale gösterisiyle kutlandı.

Etkinlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günnur Bayburt yaptığı konuşmada bale sanatının önemine değindi.

Sahnelenen 16 dans gösterisi izleyicilerden tam not aldı.

Etkinliğe, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, İstanbul İl Sekreteri İbrahim Okan Özkan ve İstanbul Sanat Bürosu Başkanı Aydın Erel katıldı. Bu yıl okuldan mezun olan öğrencilerin diplomalarını Vatan Partisi yöneticileri takdim etti.