17’nci Uluslararası Direniş Film Festivali gün sayıyor

“Kudüs’ün özgürlüğü”ne adanan 17. Uluslararası Direniş Film Festivali için başvuru süreci tamamlandı. 3 Mart Cuma günü başlayacak festivalin kapanışı 9 Mart tarihinde yapılacak.

- "Geçen günlerde Filistin halkının şehit düştüğüne bir kez daha şahit olduk. Filistin için çok bedel ödedik. Bugün Filistin insani ve küresel bir meseledir."

Kısa ve uzun metrajlı filmler için 17 tema belirlendi. Bunlar içinde “Amerika’nın Gerileyişi, Şehit Kasım Süleymani, İslam İnkılabı, Direniş Kadınları, Filistin, Suriye, Lübnan” gibi konular yer aldı.

Festival boyunca film gösterimleri, film eleştirileri, genç yetenekler ile tecrübeli isimlerin buluşturulması gibi etkinlikler yapılacak.

İran’ın ev sahipliğindeki festivale, Türkiye, Venezuela, İtalya ve Suriye gibi ülkelerin de içinde olduğu Latin Amerika, Avrupa, Afrika ile Batı Asya ülkelerinden katılımcılar başvurdu. Festivalde, Ulusal Kanal İç Yapımlarının Kasım Süleymani’nin ölümünün 3’üncü yılı için hazırladığı “Cepheden Cepheye 40 Yıl” isimli belgesel de yer alacak:

-"50'ye yakın ülkeden 300'den fazla sinemacı katılacak ve bugüne kadar 500’e yakın eser ulaştı. Değerli ve komşu ülkemiz Türkiye'den de iki belgesel ve bir kısa film aldık. Festivalin yedi yabancı jürisinden biri de Türkiye’den olacak."

“KUDÜS MÜCADELENİN BİR SEMBOLÜDÜR”

Festivalde jüri koltuğunda oturacak Türkiye Sanatçılar Birliği Sinema Birimi Başkanı ve Sinema Eleştirmeni Ali Rıza Özkan, İran ziyareti öncesi değerlendirmelerde bulundu: