Çin'de depremzedeler için "Şarkılar Türkiye İçin" konseri

Çin’den Türkiye’ye dayanışma köprüsü kuruldu. Acılar paylaşıldı. Yas ve dayanışma duygularını ifade eden şarkılar dile geldi.



Çin’in başkenti Pekin’de, depremzede çocukların eğitimine katkı amacıyla “Şarkılar Türkiye İçin” konseri düzenlendi. Türk, Çinli ve diğer ülkelerin müzisyenlerinden oluşan üç grubun sahne aldığı konsere ilgi yoğun oldu.



Konserde, "depremde yaşamını yitiren ve kurtarılarak insanlara umut olan bebeklerin anısına" “Dandini Dandini Dastana” ninnisi icra edildi. Ardından da "Maraş'tan Bir Haber Geldi" türküsü seslendirildi.



İkinci olarak da, deneysel folk türünde müzik yapan "Yuehuang" grubu sahne aldı. Grubun Çinli solisti bağlama çaldı.



Son olarak, Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nden, Moğolca müzik yapan, kendi geleneksel müziklerini rock biçimine uyarlayan, “Tulehur” grubu sahneye çıktı.



Konserden elde edilecek gelir, Darüşşafaka Cemiyetinin başlattığı, depremden etkilenen çocuklara eğitim olanağı sunmayı hedefleyen kampanyaya aktarılacak.