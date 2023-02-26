İran ekonomik baskılara direniyor

ABD’nin terör, yaptırım ve ambargolarla hedef aldığı İran, ekonomik dar boğazdan çıkmak için atılımlar yapmaya devam ediyor. Yeni iş birliklerini hedefleyen 5’inci Teknoloji Yatırım Toplantısı TİM2023 yarın İran’ın başkenti Tahran’da başlayacak. TİM2023 etkinliğinde D-8 üyesi ülkelerin yanı sıra Suriye, Çin, Moğolistan, Ukrayna ve Kanada gibi ülkelerden de katılımcılar yer alacak.

D-8 üyesi ülkeler bir araya gelecek. Uluslararası Teknoloji Yatırım toplantısı düzenleyecek.

27 Şubat ve 28 Şubat tarihlerinde İran’ın başkenti Tahran’da yer alan Pardis Teknoloji Parkı’nda yapılacak etkinliğin merkezinde D-8 üyesi ülkeler olacak. Etkinlikte, D-8 üyesi Türkiye, İran, Pakistan, Mısır, Bangladeş, Endonezya, Nijerya ve Malezya’nın yanı sıra Suriye, Çin, Moğolistan, Ukrayna ile Kanada gibi ülkelerden de katılımcılar yer alacak.

TİM2023’te biyoteknoloji, tarım, gıda endüstrileri, kimya teknolojileri, uçak bakımı, çelik, gaz, tıbbi malzeme ve ilaç ile bilgi teknolojilerini içeren sektörler temsil edilecek.



100’ün üzerinde şirket ve yatırımcının katılacağı etkinlikte, teknolojik iş birlikleri kurulması hedefleniyor. Teknoloji şirketlerinin tanıtımı, özel paneller ve mutabakat zaptlarının imzalanması gibi programlar planlanıyor.

TİM2023 Ekinliğinin Genel Sekreteri Milad Sadrhanlu, etkinlik öncesi Ulusal Kanal’a özel değerlendirmeler yaptı.



