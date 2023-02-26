İran ekonomik baskılara direniyor

ABD’nin terör, yaptırım ve ambargolarla hedef aldığı İran, ekonomik dar boğazdan çıkış için ticari faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Aralık ayında 22’inci Uluslararası Ev Eşyaları Fuarı düzenleyen İran, şimdi de 5’inci Teknoloji Yatırım Toplantısı TİM2023 yapacak.

Son Güncelleme:

ABD’nin terör, yaptırım ve ambargolarla hedef aldığı İran, ekonomik dar boğazdan çıkmak için atılımlar yapmaya devam ediyor. Yeni iş birliklerini hedefleyen 5’inci Teknoloji Yatırım Toplantısı TİM2023 yarın İran’ın başkenti Tahran’da başlayacak. TİM2023 etkinliğinde D-8 üyesi ülkelerin yanı sıra Suriye, Çin, Moğolistan, Ukrayna ve Kanada gibi ülkelerden de katılımcılar yer alacak.

D-8 üyesi ülkeler bir araya gelecek. Uluslararası Teknoloji Yatırım toplantısı düzenleyecek.

27 Şubat ve 28 Şubat tarihlerinde İran’ın başkenti Tahran’da yer alan Pardis Teknoloji Parkı’nda yapılacak etkinliğin merkezinde D-8 üyesi ülkeler olacak. Etkinlikte, D-8 üyesi Türkiye, İran, Pakistan, Mısır, Bangladeş, Endonezya, Nijerya ve Malezya’nın yanı sıra Suriye, Çin, Moğolistan, Ukrayna ile Kanada gibi ülkelerden de katılımcılar yer alacak.

TİM2023’te biyoteknoloji, tarım, gıda endüstrileri, kimya teknolojileri, uçak bakımı, çelik, gaz, tıbbi malzeme ve ilaç ile bilgi teknolojilerini içeren sektörler temsil edilecek.

100’ün üzerinde şirket ve yatırımcının katılacağı etkinlikte, teknolojik iş birlikleri kurulması hedefleniyor. Teknoloji şirketlerinin tanıtımı, özel paneller ve mutabakat zaptlarının imzalanması gibi programlar planlanıyor.

TİM2023 Ekinliğinin Genel Sekreteri Milad Sadrhanlu, etkinlik öncesi Ulusal Kanal’a özel değerlendirmeler yaptı.

# iran # etkinlik # d8

Benzer Videolar

"Yardımlar savaşı uzatacak ve yıkımı artıracak" "Yardımlar savaşı uzatacak ve yıkımı artıracak"
Suriye'den hava savunmasında İran hamlesi Suriye'den hava savunmasında İran hamlesi
"Ruslar için de saygı duruşu istiyoruz" "Ruslar için de saygı duruşu istiyoruz"
Rus stratejist Aleksandr Dugin Ukrayna'da Askeri Operasyonun birinci yılını yazdı Rus stratejist Aleksandr Dugin Ukrayna'da Askeri Operasyonun birinci yılını yazdı
İran'da askeri karargâha saldırı iddiası İran'da askeri karargâha saldırı iddiası
İmran Han'ın partisinden "teslim olma" eylemi İmran Han'ın partisinden "teslim olma" eylemi
Pakistan’da hükümet karşıtı protesto Pakistan’da hükümet karşıtı protesto
Avrupa'dan 12 yıl Şam'a ilk uçuş Avrupa'dan 12 yıl Şam'a ilk uçuş
Putin ve Wang Yi'den Batı'yı korkutan görüşme Putin ve Wang Yi'den Batı'yı korkutan görüşme
Gazze, İsrail füzelerine direndi Gazze, İsrail füzelerine direndi
“Sömürgeciler bizi Rusya’ya düşman edemez” “Sömürgeciler bizi Rusya’ya düşman edemez”
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Yunanistan'da soğuk duş ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Yunanistan'da soğuk duş
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (26 ŞUBAT 2023)
3 26 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta indirim var mı?
4 26 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
5 İstanbul'da büyük deprem olacak mı? tartışması: Hangi uzman ne diyor?