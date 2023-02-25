Suriye hava savunmasını İran'in Khordad 15'i ile güçlendirecek

İran, Suriye’ye hava savunma sistemi ihraç edecek. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin İsrail'in hava saldırılarına karşı İran’ın Khordad 15 adlı hava savunma sistemi ve elektronik harp teçhizatı konusunda Tahran yönetimi ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

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İran devlet televizyonu, Suriye’nin İran’dan hava savunma sistemi alacağını duyurdu. Hava Savunma Sistemi konusu Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas Tahran ziyaretinde konuşuldu. Ziyaret kapsamında, İsrail’in hava saldırılarına karşı, İran’dan Suriye’ye hava savunma ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Tahran ile Şam yönetimlerinin anlaşmaya vardığı belirtildi.

İran Devlet Televizyonunun haberinde, “Suriye, hava savunma ağını yeniden yapılandırmaya ve savaş uçakları için hassas güdümlü bombalara ihtiyaç duyuyor. Suriye’nin hava savunmasını güçlendirmek için büyük olasılıkla İran’ın radarlarının ve Khordad 15 sistemi gibi savunma füzelerinin Suriye’ye tedarikine tanık olacağız” ifadelerine yer verildi.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, 22 Şubat’ta Suriyeli mevkidaşı Abbas ile Tahran’da bir araya geldiği görüşmede, “Suriye’nin savunma kabiliyetinin artırılması için tüm kapasitelerin” kullanılması gerektiğini söylemişti.

İran, Haziran 2019’da “Khordad 15” adı verilen yerli hava savunma sistemini tanıtmıştı. İsrail, 2011’den bu yana Suriye’de özellikle İran destekli güçlere sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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