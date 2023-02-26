"Yardımlar savaşı uzatacak ve yıkımı artıracak"

Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna’ya askeri yardımla ilgili art arda kararlar aldı. ABD Başkanı Joe Biden’da Kiev’e gitti. Batının hamlelerini değerlendiren Dr. Mehmet Perinçek, “Bu yardımlar sadece savaşın uzamasına, yıkımın artmasına sebep olacak” dedi



Son gelişmeleri Aydınlık Avrupa’ya değerlendiren Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek, Rus ordusunun beklenmedik anda cevap verebileceğini söyledi.

Rusya’nın daha önce kullanmadıkları silahları kullanmaya kadar birçok yöntemin uygulanabileceğini söyleyen Perinçek, savaşın şimdilik stabil olarak devam ettiğini belirtti.

Perinçek, Batı’nın Ukrayna ordusunu kullandığını ve kendi askerlerini göndermeye çekindiğini söyledi.

Perinçek şöyle konuştu:

- Biden'ın ziyaretiyle köklü bir değişiklik olması mümkün değil. Çünkü sonuç olarak savaş sahasındaki durum güç dengeleriyle ilgili bir mesele. ABD yeni askeri yardım paketlerini onaylayabilir, arttırabilir. Ama bu Ukrayna'nın bir nihai zafer kazanması için yeterli olmayacaktır. ABD'nin yaptığı bu yardımlar sadece Ukrayna'daki yıkımın artmasına neden oluyor ve savaş durumunun sadece gerginleşmesine hizmet ediyor. Ancak dengelere baktığımızda nihai olarak Ukrayna'nın zaferini sağlayacak bir askeri yardım mümkün değil. NATO veya Amerika Birleşik Devletleri zaten doğrudan kendi ordularıyla kendi askerleriyle böyle bir savaşa girmek istemiyor, daha doğrusu çekiniyor. Bunu Ukrayna ordusunu kullanarak yapıyorlar.