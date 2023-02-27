Türkiye'ye yardıma koşmuştu: İsrail siyonizmi tarafından öldürüldü

11 ili vuran depremlerin ardından pek çok ülkeden destek ekipleri ve gönüllüler, Türkiye’ye geldi. 37 yaşındaki Filistinli Samih Hamdullah da deprem bölgesine yardım eli uzatan yabancı gönüllüler arasındaydı.

Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından Filistin'e dönen Samih Hamdullah, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.



Akşam saatlerinde, Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlenen saldırıda yüze yakın Filistinli yaralanırken Samih Hamdullah'ın vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.