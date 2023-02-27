Putin'den Batı'ya dikkat çeken mesaj: "Dünya sadece ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilemez"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin güdümündeki NATO’nun Rusya’yı parçalamayı hedeflediğini, bu nedenle de ülkenin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.





"BATI, DÜNYAYI KAFASINA GÖRE OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Rossiya-1 devlet kanalına konuşan Putin, "Batı dünyayı kafasına göre oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı:

- NATO’nun önde gelen ülkeleri, Rus halkının acı çekmesi için ülkemizi stratejik yenilgiye uğratmayı hedeflediklerini ilan etti. Mevcut koşullarda onların nükleer potansiyellerini nasıl hesaba katamayız? Üstelik, onlar Ukrayna'ya on milyarlarca dolar değerinde silah sevkiyatı yapıyor. Bu da bir anlamda meseleye dahil olmaktır. Ayrıca İngiltere ve Fransa'ya ait nükleer silahların da dikkate alınması gerekiyor. Batılı ülkeler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından dünyayı kafalarına göre oluşturma girişimindeler, buna tepki göstermek zorundaydık

"DÜNYA ABD’NİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA İNŞA EDİLEMEZ"

Putin, ABD’nin enflasyon ile ilgili yasalar kabul ederek Avrupa işletmelerini kendi topraklarına çekmeye çalıştığına dikkati çekti. ABD ve İngiltere'nin Fransa'yı saf dışı bırakarak Avustralya ile yaptığı nükleer denizaltı projesi AUKUS'u örnek gösterdi. Dünyanın yalnızca ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıktıklarını vurguladı: