Putin'den Batı'ya dikkat çeken mesaj: "Dünya sadece ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilemez"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın yalnızca ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıktıklarını söyledi. "Çok kutuplu bir dünyanın oluşması, herkesin çıkarlarının gözetilmesi için verilen mücadelede galip gelinecektir." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin güdümündeki NATO’nun Rusya’yı parçalamayı hedeflediğini, bu nedenle de ülkenin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.
"BATI, DÜNYAYI KAFASINA GÖRE OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"
Rossiya-1 devlet kanalına konuşan Putin, "Batı dünyayı kafasına göre oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı:
- NATO’nun önde gelen ülkeleri, Rus halkının acı çekmesi için ülkemizi stratejik yenilgiye uğratmayı hedeflediklerini ilan etti. Mevcut koşullarda onların nükleer potansiyellerini nasıl hesaba katamayız? Üstelik, onlar Ukrayna'ya on milyarlarca dolar değerinde silah sevkiyatı yapıyor. Bu da bir anlamda meseleye dahil olmaktır. Ayrıca İngiltere ve Fransa'ya ait nükleer silahların da dikkate alınması gerekiyor. Batılı ülkeler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından dünyayı kafalarına göre oluşturma girişimindeler, buna tepki göstermek zorundaydık
"DÜNYA ABD’NİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA İNŞA EDİLEMEZ"
Putin, ABD’nin enflasyon ile ilgili yasalar kabul ederek Avrupa işletmelerini kendi topraklarına çekmeye çalıştığına dikkati çekti. ABD ve İngiltere'nin Fransa'yı saf dışı bırakarak Avustralya ile yaptığı nükleer denizaltı projesi AUKUS'u örnek gösterdi. Dünyanın yalnızca ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıktıklarını vurguladı:
- Şekillenmekte olan yeni dünyanın yalnızca bir ülkenin, ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıkıyoruz. ABD’yi takip eden ülkeler dahil herkes bunu anlıyor ancak, ekonomi, savunma alanındaki bağımlılıkları nedeniyle Rusya ile mücadelenin ortak çıkar olduğunu düşünüyorlar. Çok kutuplu bir dünyanın oluşması, uluslararası arenada herkese saygı gösterilmesi, herkesin çıkarlarının gözetilmesi için verilen mücadelede galip gelinecektir.
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