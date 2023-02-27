Almanya binlerce kişilik NATO'ya hayır eylemi: "Yankee go home!"

Başkent Berlin’de 50 binden fazla Alman vatandaşı Ukrayna’daki savaşı kışkırtan NATO’ya karşı ‘Barış için Ayaklanma’ gösterisi yaptı. Protestocular, Scholz hükümetine derhal silah sevkiyatını durdurma ve Rusya’yla müzakerelere başlanması için çalışma çağrısı yaptı.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de, Ukrayna Savaşı’nın son bulması için Rusya’yla müzakere yürütülmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Sol Parti Milletvekili Sahra Wagenknecht ve gazeteci-yazar Alice Schwarzer’in çağırısıyla toplanan göstericiler, NATO’ya ve Ukrayna’ya daha fazla silah verilmemesine karşı çıktı. Gösteriyi düzenleyenlerin iki hafta önce başlattığı “Barış Manifestosu” imza kampanyası ise 650 bin imzayı geçti.

Üzerinde “Barışı destekleyin, silahların verilmesini durdurun, NATO’ya hayır”, “Barış isteyen silah satmaz” ve “Silah yerine diploması” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Avrupa’nın Rusya’yla savaş halinde olduğunu söyleyen ve Ukrayna’ya daha fazla silah verilmesini destekleyen Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock aleyhine slogan attı.

# almanya # nato # rusya # Ukrayna

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