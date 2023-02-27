USMER ve Teori Dergisi Asya'da Devlet Teorisini masaya yatırdı

Akademisyenler siyasetçiler bir araya geldi, Asya uygarlıklarının devlet teorisi masaya yatırıldı.



Ulusal Strateji Merkezi USMER ve Teori Dergisi 26 Şubat'ta Ankara'da "Asya'da Devlet Teorisi Çalıştayı" düzenledi.



Kurultaya USMER Başkanı Hacer Şule Perinçek, Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kuntay Gücüm katıldı. Kurultayı Teori Dergisi Yazı Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Akalın yönetti.



Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek de katılımcılar arasında yer aldı. Çalıştaya katılan isimlerden biri de eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Birgül Ayman Güler oldu.



İlk sözü alan Birgül Ayman Güler devlet teorileri konusundaki batı merkezli yaklaşımlara dair konuştu.



İkinci sunumu yapan Doğu Perinçek de Asya toplumlarındaki devlet birikiminin hem örgütsel, hem ekonomik hem de kültürel olarak batının çok ilerisinde olduğunu aktardı.



Çalıştaya çok sayıda akademisyen de katıldı. Katılımcılar arasında Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Ali Merthan da yer aldı.



Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi bölümü öğretim görevlisi Dr. Fatma Süzgün ve Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu da çalıştaya katıldı.



Çalıştayda, Asya'daki devlet ve uygarlıkların birikimi tartışıldı. Ayrıca Türklerin ve Asya'daki halkların medeniyete katkıları da ayrıntılı şekilde ele alındı.

