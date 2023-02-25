Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden vergi açıklaması

Depremde zarar gören kültür varlıklarıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.



Yapılan açıklamada, depremde zarar gören taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bağış ve yardımların yüzde 100'ünün vergi matrahından düşüleceğini açıklandı

- Kurumumuz bünyesinde yer alan, deprem bölgelerinde hasar görmüş 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarıyla alakalı bakım, onarım, yaşatma, rölöve, restorasyon ve restitüsyonların yapılmasında her türlü ayni-nakdi bağış ile yardımlar ve harcamaların yüzde 100'ü vergi matrahından düşürülecektir.