Murat Kekilli'den algı kirliliği tepkisi

Şarkıcı Murat Kekilli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya üzerinden devlet yok diye algı kirliliği yapanlara tepki gösterdi.



Deprem bölgesinde olan şarkıcı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Herkes ilk günden beri görevinin başında... AFAD, Kızılay, TSK, Madenciler ve diğerleri... Şimdi gözümün gördüğüne mi inanayım, yoksa söylentilere mi?" ifadesini kullandı.



Kekilli, ayrıca deprem bölgesinde kurtarılanların "Allahu Ekber" diye karşılanmasını eleştirenlere de tepki göstermişti.



"Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahu Ekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal." ifadesini kullanmıştı.