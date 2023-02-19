Deprem tarihi heykelleri yıkamadı: Depreme rağmen sapasağlam

2 büyük depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ndeki 3 bin 300 yıllık heykeller, hiç zarar görmeden ayakta kaldı.

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3 bin yıllık heykeller, depreme rağmen sapasağlam kaldı.

Gaziantep’te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 3 bin 300 yıllık geçmişe sahip, 110 dönüm alan üzerine kurulu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nin bulunduğu alandaki eserler depremin yıkıcılığına rağmen ayakta kaldı.

Bazalt taşından oluşan, ağırlığı 1 ile 10 ton arasında değişen, aslan, dağ tanrısı, savaş arabası gibi figürlerin işlendiği 518 heykelin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde görevli Ali Çiçek, heykellerin 2 büyük depreme rağmen yıkılmadığını ve sapasağlam ayakta kaldığını söyledi.

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