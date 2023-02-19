Muğla'da depremzede çocuklar için kitap mezadı düzenlendi

Muğla'da depremzedeler için harekete geçildi. Tarihi Arasta Çarşısı’nda bir araya gelen kitapseverler, geliri depremzede çocuklara gönderilmek üzere kitap mesadı düzenledi.



Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir restoranda gerçekleştirilen mezada kitapseverler ilgi gösterdi.



Ziyaretçilerin sevdiği yazar ve şairlerin eserlerini bulma fırsatı bulduğu mezada ilişkin açıklama yapan Kazım Yazırlıoğlu, organizasyonun anlamlı olduğunu söyledi.



Depremzede çocuklar için her hafta sürdürülmesi planlanan mezada kitap bağışlarının kabul edileceği belirtildi.