Hasar Tespit Koordinatörü Hakan Özmen: "Kat sayısı değil yapım tekniği önemli"

Adıyaman'da Hasar Tespit Çalışmalarına ilişkin bilgileri almak için Hasar Tespit Koordinatörü Hakan Özmen'e mikrofon uzattık. Özmen, hangi binaların ağır hasarlı olduğunu anlattı.

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Ulusal Kanal Deprem Bölgesi'nden gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Bu kez de Adıyaman'da Hasar Tespit Çalışmalarına ilişkin bilgileri almak için Hasar Tespit Koordinatörü Hakan Özmen'e mikrofon uzattık.

Özmen, hangi binaların ağır hasarlı olduğunu anlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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