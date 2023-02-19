Hasar Tespit Koordinatörü Hakan Özmen: "Kat sayısı değil yapım tekniği önemli"

Ulusal Kanal Deprem Bölgesi'nden gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Bu kez de Adıyaman'da Hasar Tespit Çalışmalarına ilişkin bilgileri almak için Hasar Tespit Koordinatörü Hakan Özmen'e mikrofon uzattık.

Özmen, hangi binaların ağır hasarlı olduğunu anlattı.