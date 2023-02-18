Av. Faik Işık izlenimlerini anlattı

Büyük depremin ardından bölgede incelemeler yapan Avukat Faik Işık, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ile Can Karadut’un sorularını yanıtladı. 11 ildeki felaketin boyutunu aktaran Işık, “devlet yok” diyenlere tepki gösterdi.



Avukat Faik Işık, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in açıklamalarına dikkati çekti. Perinçek'in açıklamalarıyla ilgili “en sağlam duruş, dimdik” dedi. Sözü devlete isyan etmek haktır diyenlere getirdi.



Sosyal medyada ünlü olan kişilere de ateş püskürdü deneyimli hukukçu, “Sizin toplandıklarınızın iki misli enkazın altında zenginlik var” dedi.



Avukat Faik Işık, Belediye Meclisleri ile ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki imar komisyonlarında tartışma yaşanmamasına dikkat çekti.



Mayıs ya da Haziran ayına seçimin yetişemeyeceğini belirten Işık, bu ortamda seçimi konuşanlara isyan etti.





