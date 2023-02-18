Korgeneral Hakkı Kılınç tahliye oldu

FETÖ’nün başlattığı 28 Şubat kumpasında hakkında hüküm verilen komutanlardan Korgeneral Hakkı Kılınç, tahliye edildi. 83 yaşındaki Kılınç’ı cezaevi çıkışında ailesi karşıladı.



Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Babam çıkmış olsa da, cezaevinde halen tutsak olan suçsuz komutanlarımıza çok üzülüyorum. Kim olursa olsun haksız yere hapis yatan, sevdiklerinden ayrı olan herkes için çok üzülüyorum. Uyuyamıyorum.” ifadelerini kullandı.



Koray Kılınç, 28 Ocak’ta babasıyla ilgili son durumu Aydınlık’a anlatmış, “Aldığım habere göre yorgun ve bitkin olduğunu annem söyledi. Babamla ilgili konuşuyorum ama hepsi bitkin ve yorgun.” diye kaydetmişti.



Hakkı Kılınç Paşa, cezaevinde bulunduğu 1,5 sene içerisinde birkaç kez baygınlık da geçirdi.



28 Şubat davasında hakkında ceza verilen 14 komutandan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol, Kenan Deniz, İlhan Kılıç ve Hakkı Kılınç tahliye oldu. Korgeneral Vural Avar ise 20 Aralık gecesi cezaevinde hayatını kaybetti.



Hâlâ cezaevinde bulunan ve tahliye bekleyen Org. Ahmet Çörekçi 90, Org. Çetin Doğan 82, Org. Fevzi Türkeri 81, Korg. Yıldırım Türker 81, Tümg. C. Temel Özkaynak 77, Tümg. Erol Özkasnak 76, Tuğg. İdris Koralp ise 74 yaşında.



