Hasan Sözbilir'den Doğanşehir uyarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'nın Doğanşehir ilçesiyle ilgili uyarıda bulundu.



Bölgede araştırmalarını sürdüren Sözbilir, İkinci büyük depremin Çardak Fayı ve Doğanşehir Fayının kırılmasıyla oluşan iki segmentli bir deprem olduğunu belirtti.



Depremin yer kabuğunu metrelerce ötelediğini ifade eden Sözbilir, "Depremin büyüklüğü ile kayma hızı arasında doğrusal bir ilişki var. İkinci büyük depremde 60 saniyede, 6,6 metre sol yanal ötelenmenin gerçekleştiğini anlıyoruz." dedi.



Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin, depremin sismik kaynağı olan Doğanşehir Fayı boyunca konumlandığına da dikkat çekti. "Yeni yapılanmanın bu fay zonunun dışına çekilmesi hayati önem taşıyor." uyarısında bulundu.



