Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Adıyaman'da kurulan afet koordinasyon merkezinde açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı söyledi. Bakan Kirişçi ise 2.8 milyar TL mazot ve gübre desteğinin nakdi verileceğini kaydetti.