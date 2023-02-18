Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Adıyaman'da kurulan afet koordinasyon merkezinde açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı söyledi.

Son Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Adıyaman'da kurulan afet koordinasyon merkezinde açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı söyledi. Bakan Kirişçi ise 2.8 milyar TL mazot ve gübre desteğinin nakdi verileceğini kaydetti.

# vahit kirişçi # Adil Karaismailoğlu # deprem # Adıyaman # Gübre

Benzer Videolar

Mehmetçik yaraları sarıyor Mehmetçik yaraları sarıyor
Bakanlıktan o iddialara yanıt Bakanlıktan o iddialara yanıt
Kızılay'dan kadınlara özel Whatsapp hattı Kızılay'dan kadınlara özel Whatsapp hattı
Av. Faik Işık izlenimlerini anlattı Av. Faik Işık izlenimlerini anlattı
Korgeneral Hakkı Kılınç tahliye oldu Korgeneral Hakkı Kılınç tahliye oldu
7 milyon konut riskli 7 milyon konut riskli
Esnaf enkaz altındaki mallarını topluyor Esnaf enkaz altındaki mallarını topluyor
Hasan Sözbilir'den Doğanşehir uyarısı Hasan Sözbilir'den Doğanşehir uyarısı
Emlak Komisyoncuları Odası'ndan çağrı Emlak Komisyoncuları Odası'ndan çağrı
"Fahiş kiralara denetleme yapılsın" "Fahiş kiralara denetleme yapılsın"
Liseliler depremzedeler için çadır üretiyor Liseliler depremzedeler için çadır üretiyor
Deprem soruşturmasında 93 tutuklama Deprem soruşturmasında 93 tutuklama
Çok Okunanlar
1 Konya'da deprem
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (18 ŞUBAT 2023)
3 Diri fay haritası yenilendi: Evinizin altından fay geçiyor mu?
4 İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek?
5 EYT iptal mi oldu?