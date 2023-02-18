Kızılay'dan kadınlara özel Whatsapp hattı

Türk Kızılay 11 ili kapsayan deprem bölgesinde, kadın ve çocukların kişisel ihtiyaçları için özel bir hat kurdu.



Kızılay Kadın gönüllüleri ve Genç Kızılay kadın gönüllüleri, Kadın Whatsapp Hattı ile hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet ve hijyen malzeme taleplerini karşılıyor.



Kızılay Kadın Whatsapp Hattı'na, "0 552 150 18 68" numarasından ulaşılabiliyor. Ayrıca 168 Çağrı Merkezi aracılığıyla da gönüllülerden yardım talep edilebiliyor.



Ayrıca bu hatlardan hamile depremzedeler, gönüllüler tarafından bilgilendiriliyor ve talepleri gönüllü kadın doğum uzmanlarına iletiliyor.



