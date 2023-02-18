Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam: "Fahiş kiralara denetleme yapılsın"

11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedeler Ankara'ya göç etmeye başladı. Yoğun göçle beraber başkentte konut kiraları 2 katına çıktı. Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, kira artışına çözüm olarak taban fiyat belirlemesine dikkat çekti.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonucunda afet bölgesinden Ankara'ya gelen depremzedeler fahiş kiralarla karşı karşıya kalıyor.



Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, serbest piyasa fırsatçılığının önüne denetimlerle geçilebileceğini vurguladı.



Hakan Akçam, resmi olmayan verilerle birlikte 150 bin vatandaşın Ankara'ya geldiğini söylerken. Devletin, fahiş kira artışlarını taban fiyat uygulamasıyla durdurabileceğine dikkat çekti.Ayrıca Akçam, KardeşHane çalışmasıyla da birçok depremzedeye ücretsiz barınma imkanı sunduklarını aktardı.



