Enkazdan evcil hayvanlar böyle kurtarıldı

Gaziantep'te itfaiye ekipleri, Nurdağı ilçesinde depremde çöken binadan yaralı kurtardıkları muhabbet kuşuna "Gazi" ismi vererek sahiplendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı'nda çöken Müge Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyeti yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depremin ikinci günü yaralı bir muhabbet kuşunu enkazdan çıkardı.

Ayağından yaralanan ve tedavisi yapılan kuşa "Gazi" ismini veren ekipler, günün yorgunluğunu kuşla oynayarak atıyor. Kuşu kurtaran itfaiye eri Cuma Hançerli enkazlardan çok sayıda evcil hayvan çıkardıklarını söyledi.



