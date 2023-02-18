Liseliler depremzedeler için üretiyor

Depremin ardından ülke genelinde başlatılan yardım seferliği devam ediyor. Meslek liseleri de eğitim verilen alanlarda depremzedelerin ihtiyaçları için üretim yapıyor.



Bu okullardan biri de 600 kız öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Ümraniye'deki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.



Depremin yaşandığı ilk gün kolları sıvayan öğretmen ve öğrenciler, evsiz kalan ve enkazdan yakınlarını çıkarmaya çalışanlara dağıtılması için paraşüt kumaşından eksi 15 derece soğuğa dayanıklı uyku tulumu ile battaniye, yastık atkı, bere ve oyuncaklar üretiyor.



