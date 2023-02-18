Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulaması: Hasar durumu öğreniliyor

Kahramanmaraş'ta ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı. Çalışmaların yapıldığı binalara karekod yapıştırılıyor. Vatandaşlar bu karekodlarla binalarının hasar durumunu öğrenebiliyor.

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Kahramanmaraş'ta ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı. Çalışmaların yapıldığı binalara karekod yapıştırılıyor. Vatandaşlar bu karekodlarla binalarının hasar durumunu öğrenebiliyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Ekipler, kontrolünü yaptıkları binaların girişlerine karekod etiketleri yapıştırıyor. Depremzedeler ise bu karekodları cep telefonlarıyla okutarak oturduğu binanın hasar durumunu öğrenebiliyor.

Binasının hasarlı, az hasarlı veya hasarsız olduğunu öğrenen depremzede doğal gaz firmasını da kontrol için arayabiliyor.

Hasarsız olan binalar için depremzedelerin cep telefonuna mesajlar gönderiliyor. Mesajda verilen telefonu aranarak doğal gaz firmasındaki yetkililerden kontrol ekibi istenebiliyor.

# Kahramanmaraş # ​Gaziantep # deprem

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