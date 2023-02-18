Enkazdan çıkarılan kız babasıyla böyle buluştu

Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında depreme yakalanan Şeleti ailesinden baba Ammar ve 6 çocuğundan 5'i, depremin 16'ncı saatinde enkazdan sağ çıkarıldı, 9 yaşındaki Vefa'ya ise 136 saat boyunca ulaşılamadı.

Depremin yaşandığı gece kız kardeşinin evinde kalan anne, sarsıntının ardından telefonla ulaşamadığı ailesini bulmak için Egemenlik Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu bölgeye gitti. Depremde oturdukları binanın enkaza dönüştüğünü gören anne, eşi ve çocuklarından gelecek iyi haberi beklemeye başladı.

Depremden 16 saat sonra baba ile 5 çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Merakla kendilerini bekleyen eşine telefonla ulaşan baba ve çocukları, Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Baba, hastaneye getirilenler arasında kızının olmadığını öğrenince sosyal medyadan fotoğrafını paylaşarak bulunması için yardım istedi.

Adana'daki tedavilerinin tamamlanmasından sonra depremin 6'ncı gününde çocuklarıyla Kahramanmaraş'a dönen baba, aramalara rağmen bulamadığı 9 yaşındaki kızının enkaz altında olduğunu ve hayatını kaybettiğini düşündü.

Kızının cenazesini çıkarmak için yardım arayan baba Şeleti, İzmir'den gelen 30 kişilik gönüllü ekibine ulaştı. Gönüllüler öncelikle aileyi, depremzedelerin barınması için getirdikleri konteynerlere yerleştirdi.

YAKLAŞIK 2.5 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUNDA VEFA'NIN YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Su borularının patladığı binada su basan bölümlerde arama yapılamadığından, gönüllüler arasında yer alan iş makinesi operatörü, enkazın üstündeki tabliyeyi ekskavatörle kırarak göçük altına indi.

İş makinesi operatörü, yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonunda suyun bastığı bölüme girdi. Burada üzerine kiriş düşen battaniyeyi çektiğinde çocuğun elini gören ve sesini duyan gönüllü, "Kız yaşıyor." diye bağırdı.

Gönüllü, AFAD ekipleri gelene kadar enkaz altındaki çocuğun yanından ayrılmadı. AFAD ekipleri, kirişi kırarak ulaştıkları Şeleti'yi depremin 136'ncı saatinde enkazdan sağ çıkardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede üzerindekilerin ıslak olduğu ve cilt renginin değiştiği görülen Şeleti, Adana Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Şeleti, 15 Şubat'ta taburcu edilerek ailesine kavuştu.

"ANNE BABA DİYE SESLENİP BİZİ GÖREMEYİNCE TEKRAR UYUMUŞ"

Baba Ammar Şeleti, AA muhabirine, 2013'te Suriye'den geldiklerini ve depreme yakalandıkları eve 6 ay önce taşındıklarını söyledi.

- Kızına ulaşmak için büyük çaba harcadığını anlatan Şeleti, "Vefa, hastanede tedavi görürken enkaz altında yaşadıklarını anlattı. Salonda battaniyenin üzerinde uyumuş. Uyanınca 'Anne baba' diye seslenip bizi göremeyince tekrar uyuduğunu söyledi. Yatak, battaniye su içindeydi. Allah'a şükür geldi, herhangi bir sağlık sorunu yok.

KURTARAN GÖNÜLLÜ EKİPTEN ŞENER AVCI O ANLARI ANLATTI

Şeleti'nin kurtarılması için çalışan gönüllülerden Şener Avcı da çocuğun hayatını kaybettiğini düşündüklerini, cenazeyi çıkarmak için çalıştıklarını anlattı.

Enkazda zorlu bir çalışma yürüttüklerini belirten Avcı, şöyle devam etti

- Kepçe operatörümüz üstten tabyayı kırdı, içeri girdi. Herhangi bir ekipman yok. Uyardım, 'Cenazeyi çıkaracaksın. Kendini niye tehlikeye sokuyorsun? 5 katlı bir bina ve sen altına giriyorsun.' dedim. 'Benim de kızım var, cenaze de olsa kendim gidip çıkaracağım.' dedi. Yaklaşık 2,5 saat sürdü. Birden bize 'Kız yaşıyor.' diye bağırdı. İnanamadık, kızın sesini duyunca hızlı şekilde ambulansı aradık. Ambulans ile AFAD'ın gönüllü ekibi de geldi yardıma.

Şeleti'nin enkaz altında battaniyenin üzerinde yattığını aktaran Avcı, şu ifadeleri kullandı: