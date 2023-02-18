Afet bölgelerinde 7 acil önlem

Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'nin en önemli 11 sanayi ve tarım kentini vurdu. Bölgedeki yıkımın ardından göç dalgası başladı. Afet bölgesinde alınması gereken acil önlem planlarını uzmanlar Aydınlık'a anlattı.



11 ilde 36 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Afetten etkilenen sanayiciler, hayatın yeniden normale dönmesi için konteyner kentlerin, OSB etrafındaki arazilere kurulması önerisi yapıyor.



Sanayiciler üretim ve ihracat aksadığı için finansal sorunların yaşanmasını önlemek amacıyla afet bölgesindeki şirketlerin vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarının silinmesini, devletten talep ediyor.



Üretim tesislerinin çoğu ayakta. Bazılarında kısa sürede aşılabilecek sorunlar var. Üretime geçilebilmesi için lojistik ağının yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bunun için merkezi bir plan yapılması isteniyor.



AFET bölgesinden göçü engelleyebilmek için nüfusu kırsal alana yönlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Hasadı yaklaşan ürünler öncelikli olmak kaydıyla tarımsal faaliyet aksamadan sürdürülmeli. Güneydoğu Anadolu Projesi gibi yatırımların tamamlanması gerektiği ifade ediliyor.



Sektör temsilcileri başta Malatya olmak üzere birçok şehirde sulama sorunlarına dikkat çekiyor. Devlet Su İşleri, sahaya inip sulama altyapılarını kontrol etmesi ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği belirtiliyor.



Bazı köylerde ahırlar yıkıldı. Hayvanlarını satmak isteyenler var. Fırsatçılara geçit verilmemeli. Yem yardımı gelse bile hayvanlar dışarıda kalamaz. Et ve Balık Kurumu, taban fiyat belirleyerek toplu alım yaparsa üretici nefes alır.



Deprem bölgelerinde yaklaşık 310 bin esnaf var. Kredi ödemeleri, alacaklılar ve borçlar kapıda. Devletten acil eylem planı bekleyen esnaf, kurulacak çadır ve konteyner kentlerde kendileri için de yerler ayrılmasını istiyor.



