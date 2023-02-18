Kahramanmaraş'ın Büyüknacar köyünde 130 evden geriye 20 ev kaldı

Kahramanmaraş'ın en zirvedeki dağ köyü Büyüknacar’da 130 evden geriye 20 ev kaldı. Bin 200 nüfuslu köyde, 168 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ilk depreme yoğun kar yağışı ve tipi ile yakalandı Büyüknacar köyü…. Elbistan merkezli ikinci büyük depremin ardından ise, eski halinden eser kalmadı.

Pazarcık’a bağlı bin 600 rakımlı en zirvedeki dağ köyü Büyüknacar’da, depremden önce 130 ev vardı. İki büyük depremde sadece 20’si ayakta kalabildi. 110 ev kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık bin 200 nüfuslu köyde, 168 kişi yaşamını yitirdi.

İki büyük depremin derin izler bıraktığı Büyüknacar Köyü’nde kar hala kalkmamış; enkazların üstü beyaz örtüyle kaplı.

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