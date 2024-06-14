Feci kazada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak ekili sebze bahçesine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Feci kazada 5 kişi yaralandı
Editör: Yağmur Biçen
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Kaza, Konya Antalya karayolu üzerinde, Beyşehir Sarıköy Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Konya'dan Beyşehir yönüne doğru ilerleyen M.E. idaresindeki 42 ACH 382 plakalı araç, Sarıköy Mahallesi civarında kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarpan ve ardından sebze bahçesine giren otomobilin sürücüsü ve araçtaki 4 yolcu yaralandı.


Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.


Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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