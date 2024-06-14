"Sibergöz 44" operasyonlarıyla 42 kişi tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen "Sibergöz 44" operasyonunda adliyeye sevk edilen 42 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Sibergöz 44" operasyonlarıyla 42 kişi tutuklandı
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen “Sibergöz-44” operasyonlarında bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan 125 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüphelilerden 28'i dün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 20'si tutuklanırken 8'i ise serbest bırakıldı.


Bugün sabah saatlerinde ise 64 diğer şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 42'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 kişi ise serbest bırakıldı.

7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu7 yaşındaki çocuk denizde boğulduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# operasyon # gözaltı
Çok Okunanlar
Cuma gününe dikkat! 14 Haziran 2024'te Türkiye'de kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor
Cuma gününe dikkat! 14 Haziran 2024'te Türkiye'de kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor
Dilan Polat davasında şok tahliye
Dilan Polat davasında şok tahliye
"Sibergöz 44" operasyonlarıyla 42 kişi tutuklandı
"Sibergöz 44" operasyonlarıyla 42 kişi tutuklandı
"Altın ve gümüşte geri dönülemeyecek yola girilecek!" İslam Memiş uyardı!
"Altın ve gümüşte geri dönülemeyecek yola girilecek!" İslam Memiş uyardı!
Büyük müjde geldi! İşte içinizi serinletecek haber...
Büyük müjde geldi! İşte içinizi serinletecek haber...
Öne Çıkanlar Putin Havana'ya savaş gemileri ve nükleer denizaltı gönderdi | ULUSAL HABER Putin Havana'ya savaş gemileri ve nükleer denizaltı gönderdi | ULUSAL HABER İzmir'de 42 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı İzmir'de 42 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı