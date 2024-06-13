7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Acı olay, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana geldi. Ailesinin yanından ayrılıp denize giren 7 yaşındaki Y.K., boğuldu.

7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Editör: Yağmur Biçen

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu plajlar mevkisinde ailesinin yanından ayrılan 7 yaşındaki Y.K, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesinin denize girmiş olabileceğini çevredekilere söylemesi üzerine denizde arama yapıldı.

Kısa bir süre sonra sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Y.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ereğli # boğulma
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