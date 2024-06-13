7 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu plajlar mevkisinde ailesinin yanından ayrılan 7 yaşındaki Y.K, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesinin denize girmiş olabileceğini çevredekilere söylemesi üzerine denizde arama yapıldı.

Kısa bir süre sonra sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Y.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.