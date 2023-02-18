Enkaz altındaki 7 köpek yavrusunu polis böyle kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bir binanın enkazında bulunan anne köpek ile 7 yavrusu, polis ekiplerince alınarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) görevlilerine teslim edildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Hatay'da görevlendirilen Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akasya Mahallesi'nde devriye görevi yürüttükleri sırada bir binanın enkazından köpek sesleri geldiğini duydu.

Enkazda yaptıkları kontrolde hayvanları fark eden ekip, anne köpek ile 7 yavrusunun çıkabilmesi için yol açtı. Hayvanlar için kente gönderilen mamalardan tedarik eden polis ekibi, köpeklere su ve mama verdi.

Polis ekiplerince bulundukları yerden alınarak güvenli bir alana götürülen anne köpek ve yavruları, HAYTAP görevlilerine teslim edildi.

Öte yandan, köpeklerin enkazdan çıkması ile hayvanlara mama ve su verilmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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