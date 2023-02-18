Malatya esnafı enkaz altındaki mallarını topluyor
Depremin vurduğu Malatya’da esnaf bir an önce toparlanmak istiyor. Ulusla Kanal Yurt Haber Şefi Lale Delidağ kentin ticaret merkezi Bakırcılar çarşındaki son durumu yerinde takip etti. Esnaf, “Enkazı kaldırın hızlıca işimize dönelim” diyor. Zor günleri devlet sayesinde aşacaklarını söylüyor.
Depremin vurduğu Malatya’da esnaf bir an önce toparlanmak istiyor. Ulusla Kanal Yurt Haber Şefi Lale Delidağ kentin ticaret merkezi Bakırcılar çarşındaki son durumu yerinde takip etti. Esnaf, “Enkazı kaldırın hızlıca işimize dönelim” diyor. Zor günleri devlet sayesinde aşacaklarını söylüyor.