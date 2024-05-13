Sahte zeytinyağı operasyonu!

Operasyonun adresi Mersin oldu. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı, 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi.

Sahte zeytinyağı operasyonu!
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi.

Ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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