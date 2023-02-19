Malatya esnafı ne durumda? Esnaf Odası Başkanı açıkladı

Ulusal Kanal deprem bölgesindeki gelişmeleri aktarmaya ve vatandaşa mikrofon uzatmaya devam ediyor. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin Malatya esnafının son durumunu aktarırken esnafın zararının karşılanması ve ticari hareketliliğin yeniden başlaması için çağrıda bulundu.

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Ulusal Kanal deprem bölgesindeki gelişmeleri aktarmaya ve vatandaşa mikrofon uzatmaya devam ediyor. Bu kez de Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin Ulusal Kanal’a konuştu. Keskin, Malatya esnafının son durumunu aktarırken yetkililere esnafın zararının karşılanması ve ticari hareketliliğin yeniden başlaması için çağrıda bulundu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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