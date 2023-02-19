Kahramanmaraş sanayisi ne olacak? Sanayi Odası Başkanı açıkladı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş aynı zamanda üretimin de merkezlerinden biriydi. Ulusal Kanal sanayi kenti Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu'ya mikrofon uzattı ve kentin sanayi kesimindeki son durumu dinledi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş aynı zamanda üretimin de merkezlerinden biriydi. Ulusal Kanal sanayi kenti Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu'ya mikrofon uzattı ve kentin sanayi kesimindeki son durumu dinledi.

Buluntu planlama yapmaya başladıklarını söyleyerek üretim faaliyetini yeniden harekete geçirme çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kahramanmaraş # Kahramanmaraş # deprem # Sanayi

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