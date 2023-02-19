Erciş depremzedeleri öğrenci yurdunda ağırlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerden Van'ın Erciş ilçesine gelen 400 depremzede, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda misafir ediliyor.



Kurumlar aracılığıyla ilçedeki yurda yerleştirilen vatandaşlara, üç öğün yemek veriliyor, tüm ihtiyaçları da devletin imkanları ve hayırseverlerin yardımlarıyla karşılanıyor.



Aynı zamanda depremzedelere sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği verilen yurtta, çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için etkinlikler düzenlenerek depremin olumsuz etkisinden uzaklaşmaları sağlanıyor.



Gaziantep'ten ailesiyle gelen Fahrettin Yılap, misafir edildikleri yurtta, her türlü hizmetten yararlandıklarını söyledi.