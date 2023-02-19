Depremzedelere gönderilen yardımlarda duygulandıran notlar çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'ya, Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardım kolilerinden duygulandıran mektuplar çıkıyor.



Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli Hasan Hüseyin Aslan, Malatya'ya ulaştırılan yardım malzemelerini dağıtım merkezinde ihtiyaç sahipleri için paketlediklerini söyledi.



Kente, ülkenin dört bir yanından yardım ulaştırıldığını anlatan Aslan, kolilerin içinde kendilerini de duygulandıran mektuplar bulduklarını vurguladı.



Türk halkının yardım elini bölgeye uzattığını dile getiren Aslan, "İstanbul Bağcılar Nene Hatun İlköğretim Okulu 1-D sınıfı öğrencileri, gıda ve oyuncak kolileriyle bizi duygulandıran mektuplar gönderdi. Çocuklar kentteki depremzede kardeşlerini unutmadı." diye konuştu.



Oyuncakta bir miktar bozuk parayla çıkan notta "Bunlar benim biriktirdiğim harçlıklar." ifadesi yazıyordu..