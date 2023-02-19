Depremzedelere gönderilen yardımlarda duygulandıran notlar çıktı

Türk milletinin kalbi deprem bölgesinde atıyor. Varını yoğunu ortaya koyan vatandaşlar deprem bölgesinde yardım gönderdi. İşte Depremzedelere gönderilen yardım kolilerinden duygulandıran o mektuplar….

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'ya, Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardım kolilerinden duygulandıran mektuplar çıkıyor.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli Hasan Hüseyin Aslan, Malatya'ya ulaştırılan yardım malzemelerini dağıtım merkezinde ihtiyaç sahipleri için paketlediklerini söyledi.

Kente, ülkenin dört bir yanından yardım ulaştırıldığını anlatan Aslan, kolilerin içinde kendilerini de duygulandıran mektuplar bulduklarını vurguladı.

Türk halkının yardım elini bölgeye uzattığını dile getiren Aslan, "İstanbul Bağcılar Nene Hatun İlköğretim Okulu 1-D sınıfı öğrencileri, gıda ve oyuncak kolileriyle bizi duygulandıran mektuplar gönderdi. Çocuklar kentteki depremzede kardeşlerini unutmadı." diye konuştu.

Oyuncakta bir miktar bozuk parayla çıkan notta "Bunlar benim biriktirdiğim harçlıklar." ifadesi yazıyordu..

# Malatya # depremzede # malatya # yardım # deprem

Benzer Videolar

"Kat sayısı değil yapım tekniği önemli" "Kat sayısı değil yapım tekniği önemli"
Kahramanmaraş sanayisi ne olacak? Kahramanmaraş sanayisi ne olacak?
Malatya esnafı ne durumda? Malatya esnafı ne durumda?
Deprem tarihi heykelleri yıkamadı Deprem tarihi heykelleri yıkamadı
Depremzede çocuklar için kitap mezadı düzenlendi Depremzede çocuklar için kitap mezadı düzenlendi
Erciş depremzedeleri öğrenci yurdunda ağırlıyor Erciş depremzedeleri öğrenci yurdunda ağırlıyor
Av. Faik Işık izlenimlerini anlattı Av. Faik Işık izlenimlerini anlattı
Korgeneral Hakkı Kılınç tahliye oldu Korgeneral Hakkı Kılınç tahliye oldu
7 milyon konut riskli 7 milyon konut riskli
Esnaf enkaz altındaki mallarını topluyor Esnaf enkaz altındaki mallarını topluyor
Hasan Sözbilir'den Doğanşehir uyarısı Hasan Sözbilir'den Doğanşehir uyarısı
Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Çok Okunanlar
1 Muğla'da kaza: 10 yaralı
2 Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?
3 20 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
4 Depremden kalan acı anılar: "Benim annem bir melek"
5 Zemin sıvılaşması nedir? Nerelerde görülür?