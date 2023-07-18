Aşık Veysel türküleri Latin Amerika'da! Lelya Bayramoğulları'ndan Brezilya'da Aşık Veysel konseri

Büyük usta Âşık Veysel’in engin felsefesini yansıtan eseri, Latin Amerika kıtasına taşındı. Brezilyalı müzikseverler, Âşık Veysel’in ölümsüz eseri, “Güzelliğin On Par’ Etmez”i hayranlıkla dinledi.

Âşık Veysel, Latin Amerika’da… Büyük halk ozanının engin felsefesini yansıtan eseri, Brezilya’ya taşındı.

Brezilya Flüt Derneği tarafından 19’uncu Uluslararası Flüt Festivali düzenledi. Paraty kentindeki festivalde, ülkemizi, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı, Doç. Lelya Bayramoğulları, temsil etti.

Sanatçı, UNESCO 2023 Âşık Veysel yılı kapsamında, Brezilyalı müzikseverlere eşsiz bir dinleti sundu. Özge Gülbey Usta tarafından kendisine ithaf edilen “ Devotion- Güzelliğin On Par’ Etmez “ adlı eserin ilk seslendirilişini yaptı.

Sanatseverler, Âşık Veysel’in ölümsüz eserini hayranlıkla dinledi.

Brezilyalı gençlerle Ustalık sınıfı çalışması da yapan Sanatçı ayrıca, Sao Paulo’daki görme engelliler bale okulunu ziyaret etti. Buradaki öğrenciler için bale müziklerinden oluşan solo dinleti yaptı.

Sanatçı ayrıca, TC Sao Paulo Başkonsoluğunun düzenlediği Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı kutlaması için, Brezilyalı Piyanist ile bir resital verdi. Bunu da yakın zamanda kaybettiğimiz Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz’e ithaf etti.

İzleyenler, Lelya Bayramoğulları’na “Kalbe dokunan Flütçü” unvanını verdi.