Ankara'da ebru sergisi! 7 ülkeden 58 öğrenci CSO Ada Ankara'da eserlerini sergiledi

Ankara'da 7 ülkeden 58 öğrencinin eserlerinin yer aldığı ebru sergisi açıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar CSO Ada Ankara’da eserlerini sergiledi.

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Ankaralı sanatseverler ebru sergisini ziyaret etti. 7 ülkeden yabancı öğrenciler sergi için CSO Ada Ankara’da buluştu.  Türkiye, Avusturya, Endonezya, Fransa, Kazakistan, Tunus ve Türkmenistan'dan 58 öğrencinin bir araya geldiği sergide, ebru, hat ve minyatür sanatlarından 86 eser yer aldı.

Sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de katıldı. Terzi, geleneksel sanatların önemini vurguladı.

"Geleneksel sanatlar kısmını çok önemsiyoruz, ardımızda burada güzel bir hikaye bırakmak istiyoruz. Güzel sanatlarla alakalı nasip olursa hem Kültür Yolu Festivali çerçevesi içerisinde, hem de kültür yolunun gitmediği illerde geleneksel sanatlar festivalleriyle toplumun pek çok kesimiyle buluşmaya devam edeceğiz. Birimimizin en önemli işi geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması."

Ebru Sanatkarı Duygu Orak da atölyesinde sanatsal faaliyetlerini yürüterek öğrenci yetiştirmeye devam ettiğini anlattı.

"Bu eserler iki yıllık bir hazırlığın neticesinde ortaya çıktı. Geleneksel sanatlarımızı, doğru ve hakkıyla icra etmek, çok kolay neticeyle olan şeyler değil. Bunlar bir anda ortaya çıkacak sanatlar değil, hobi olarak görmemek lazım."

Sergi, CSO Ada Ankara'nın Fuaye alanında 2 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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