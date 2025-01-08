Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Selim İleri için başsağlığı mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Edebiyatımızın usta kalemlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen kimliğiyle edebiyatımıza ve sanat dünyamıza eşsiz katkılar sunan Selim İleri’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.