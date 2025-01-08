Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Selim İleri için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 75 yaşında hayatını kaybeden ünlü yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri için başsağlığı mesajı yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Selim İleri için başsağlığı mesajı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Edebiyatımızın usta kalemlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen kimliğiyle edebiyatımıza ve sanat dünyamıza eşsiz katkılar sunan Selim İleri’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ünlü yazar Selim İleri hayatını kaybettiÜnlü yazar Selim İleri hayatını kaybettiKültür Sanat

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı baş sağlığı mesajı
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