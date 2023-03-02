Devlet Tiyatroları acıların sarılması için depremzedelerin yanında

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt depremzedeleri ziyaret etti.



Kurt, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda gazetecilere, devlet tiyatro sanatçılarının depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu söyledi:

- Sonrasında İstanbul Devlet Tiyatromuz geldi. Kamyon tiyatrosunda, çadırda ve her yerde oyunlar oynadı. Şimdi Ankara ile Van Devlet Tiyatrolarımız orada. Arkasından İzmir Devlet Tiyatromuz gidiyor. El birliğiyle bu yarayı iyileştireceğiz. Hepimize çok büyük görev düşüyor. Çünkü çocuklar ve yakınları kaybedenler var, zor bir süreç. O yüzden onların moral ve motivasyonlarını artırmamız lazım.

Kurt, deprem bölgesinde hem çocuklara hem de büyüklere yönelik faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti: