İngiltere göçmen yasasını sertleştiriyor: "İnsan haklarından yararlanamayacaklar"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göçmenlere yönelik yasa ve uygulamaları sertleştireceklerini açıkladı. Hazırlanan Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısına göre, düzensiz göçmenler, kölelik karşıtı yasalardan ve temel insan haklarından yararlandırılmayacak.

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İngiltere, göçmenlere karşı tavrını sertleştiriyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göçmenlerin Manş Denizi'nden teknelerle ülkeye girişlerini durdurmak için sert yeni yasalar çıkaracaklarını söyledi.

Sunak hükümetinin hazırlağı "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı meclisten geçerse, İngiltere’ye kaçak yollardan giren mülteciler herhangi bir adli inceleme ve kefalete tabi tutulmadan 28 gün içinde sınır dışı edilecek. Göçmenler, kölelik karşıtı yasalardan ve temel insan haklarından yararlandırılmayacak.

Ön yüzünde "Göçmen Teknelerini durdur" yazılı kürsüde yasa tasarının ayrıntılarını anlatan Rishi Sunak, "Yeni tedbirlerin sertliği hakkında tartışmalar olacağını anlıyorum. Ancak her yolu denedik ve işe yaramadı" ifadelerini kullandı.

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