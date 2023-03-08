Çin Dışişleri Bakanı Gang'in "Görünmez bir el" tabiri dikkat çekti

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Pekin'deki parlamento yıllık toplantısının oturum aralarında bir basın toplantısı düzenledi. Gang, "Görünmez el, Ukrayna krizini belirli jeopolitik gündemlere hizmet etmek için kullanıyor" dedi.

Dünyada huzursuzluk arttıkça Çin-Rusya ilişkilerinin emin adımlarla ilerlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Diyalogun mümkün olan en kısa sürede başlatılması çağrısında bulunarak “Yaptırımların" sorunları çözmeyeceğine dikkat çekti.

Gang, ülkesinin Donbass'ı korumak için yürüttüğü askeri operasyonda Rusya'ya silah tedarik etmesiyle ilgili kafa karışıklığına da yanıt verdi. Ülkesinin Ukrayna krizinin her iki tarafına da silah sağlamadığını söyleyerek, baskı ve yaptırım uygulama girişimlerinin krizi çözmeyeceğini kaydetti.

Bakan, ABD’nin Çin'i kontrol altına almaya ve bastırmaya çalışmasının Çin'in yükselişini engellemeyeceğini vurguladı. Aynı zamanda bunun, ülkesini büyük ölçekli ortaklıklar kurmaya ve yeni bir uluslararası ilişkiler türünü zorlamaya yönelteceğini de belirtti.

Qin Jang, Çin ile Rusya arasındaki ilişkinin hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını ve herhangi bir üçüncü taraf müdahalesine veya anlaşmazlığına tabi olmadığını söyledi.