Rusya'dan kritik Suriye açıklaması

Rusya'dan önemli açıklamalar yapıldı. Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Esad'ın Rusya'ya yapacağı ziyaret hakkında bilgi verirken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'da Rusya, Suriye, Türkiye ve İran Dışişleri bakanlarının bir araya gelecekleri toplantının hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

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Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'ya yapacağı ziyaretle ilgili haberleri yorumladı.

Kremlin Sözcüsü, Esad'ın ziyaretine ilişkin, ziyaretin önceden duyurulmayacağını vakti geldiğinde bilgi verileceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın, Rusya ziyaretinde esas gündemin Türkiye ile diyalog olacağı konuşuluyor.

Moskova’nın Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli roller oynayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'da sürece ilişkin açıklama yaptı.

Bogdanov, Rusya, Suriye, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının bir araya gelmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bogdanov, yürütülen çalışmanın sessizlik diplomasisi ilkeler kapsamında yürütüleceği konusunda ülkelerin anlaştıklarını ifade etti.

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